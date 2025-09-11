पुन्हा फ्रेंच क्रांती! नेपाळपाठोपाठ फ्रान्समध्येही असंतोषाचा भडका, मॅक्रॉन यांच्याविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली

सामना ऑनलाईन
|

नेपाळपाठोपाठ फ्रान्समध्येही आज असंतोष आणि आंदोलनाचा भडका उडाला. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या विरोधात हजारोंच्या संख्येने जनता रस्त्यावर उतरली. ‘ब्लॉक एवरीथिंग’ अशी हाक देत मास्कधारी आंदोलकांनी राजधानी पॅरिससह विविध शहरांत तुफान दगडफेक, तोडफोड व जाळपोळ केली. मॅक्रॉन यांची सत्ता उलथवल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, असा निर्धार आंदोलकांनी केल्याने फ्रान्स पुन्हा क्रांतीच्या उंबरठय़ावर आहे.

फ्रान्सच्या सत्तेवर सध्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची पकड आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काही महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेले फ्रँको बायरू यांनी राष्ट्रीय खर्चात 3.7 लाख कोटींची कपात करण्याची योजना आणली होती. त्यात दोन सार्वजनिक सुट्टय़ा रद्द करण्याबरोबरच पेन्शनमध्ये कपात करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला लोकांचा तीव्र विरोध होता. या विरोधाची धग संसदेपर्यंत पोहोचली आणि संसदेत बायरू यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला. हा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि बायरू यांना पद सोडावे लागले.
बायरू पायउतार होताच मॅक्रॉन यांनी आपले विश्वासू माजी संरक्षणमंत्री सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे सरकार विरोधातील रोष आणखी वाढला. त्यामुळे मोठय़ा संख्येने तरुण रस्त्यावर उतरले.

मत देऊन फायदा काय?

‘मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वाखालील लागोपाठच्या सरकारांना आम्ही विटलो आहोत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात काहीच बदलणार नाही. त्यामुळे हे सरकार आम्हाला नको आहे. आम्ही आतापर्यंत न्यायालयात अनेक याचिका केल्या, पण कोणीही आमचे ऐकत नाही. आता आंदोलन हाच मार्ग आहे. पूर्ण सत्तांतर होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शिवतीर्थावर घुमणार आवाज शिवसेनेचाच! दसरा मेळाव्याला परवानगी

जनसुरक्षा कायद्याविरुद्ध महाविकास आघाडीची निदर्शने, शिवसेनेचे शिवाजी पार्कवर आंदोलन

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावर भेट

नेपाळ अजूनही धुमसतेय… अंतरिम पंतप्रधानपदी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की

आरक्षणाचा विषय चिघळणार, उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी नेते आक्रमक

रायबरेलीत राहुल गांधी यांच्या ताफ्यात भाजप कार्यकर्ते घुसले; पोलिसांना धक्काबुक्की आणि झटापट

महाराष्ट्रातील 150 पर्यटक नेपाळमध्ये अडकले

justice-murlidhar

राममंदिराबाबत मध्यस्थीचा पर्याय असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने निर्णय दिला, माजी मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मुरलीधर यांचा आक्षेप

हिंदुस्थानचा वेगवान जयगणेशा, यूएईविरुद्ध 30 चेंडूंतच गाठले लक्ष्य; कुलदीप-शिवमच्या फिरकीची कमाल