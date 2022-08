महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय रद्द, खुलासा करण्यासाठी आणखी वेळ द्या! सरकारची विनवणी

state government ask for more time from mumbai highcourt for explanation of changing decisions

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केले असून याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जाब विचारत निर्णय रद्द करण्यामागची कारणे काय त्याबाबत माहिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र सरकारने त्याबाबत आज कोर्टाला कोणतीही माहिती दिली नाही. याउलट खुलासा करण्यासाठी वेळ देण्याची विनवणी न्यायालयाला केली. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारला आणखी दोन आठवडय़ांचा अवधी दिला.

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने रद्द केले असून यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद 164 कलम 1(अ) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत याचिकाकर्ते किशोर गजभिये यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगात करण्यात आलेली आपली नेमणूक शिंदे सरकारच्या निर्णयामुळे रद्द करण्यात आली असून हजारो कोटींच्या प्रकल्पावर परिणाम झाला आहे. तसेच प्रकल्प आणि योजनांना स्थगिती देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय मनमानी, अविवेकी आणि राजकीय प्रेरित असून न्यायमूर्तींनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी असे का केले? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.