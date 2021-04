शरद पवार यांच्या तोंडातील अल्सर काढला; तब्येत एकदम ठणठणीत – नवाब मलिक

पित्ताशयावर यशस्वी शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार रुग्णालयात तपासणीसाठी गेले असता त्यांच्या तोंडात एक अल्सर आढळला असून तो काढण्यात आला असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

दरम्यान, त्यांची तब्येत चांगली असून ते आता रुग्णालयात विश्रांती घेत आहेत. शिवाय देशभर पसरलेल्या कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. ते लवकरच आपले कामकाज पुन्हा सुरू करतील असा विश्वास नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.

Post Gall Bladder surgery of our president Sharad Pawar saheb, a follow up visit & check up at hospital revealed an ulcer in his mouth which has been removed.

He is well & resting in hospital.

Saheb is taking stock of the pandemic situation daily & will resume his activities soon

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 25, 2021