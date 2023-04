सांगली बाजार समितीचे नऊ माजी संचालक ‘गॅसवर’

nine directors of sangli market committee under scanner for financial irregulrities

सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीतील नऊ माजी संचालकांच्या उमेदवारी अर्जांवर हरकती घेण्यात आल्या. माजी संचालकांच्या कामांतील अनियमितता आणि अपहाराचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. या हरकतींवर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. मात्र, निर्णय गुरुवारी (6 रोजी) देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज वैध ठरणार की बाद होणार, यामुळे माजी संचालक ‘गॅसवर’ आहेत. बाजार समितीसाठी विक्रमी 598 जणांचे उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत छाननी सुरूच राहिली.

सांगली बाजार समितीच्या 18 जागांसाठी विक्रमी 598 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. या उमेदवारी अर्जाची छाननी मिरज येथील दुय्यम बाजार आवारातील निवडणूक कार्यालयात सकाळी 11 वाजल्यापासून निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांच्या उपस्थितीत सुरू झाली. अनिल शेगुणसे यांनी बाजार समितीच्या नऊ माजी संचालकांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेतला. संतोष पाटील, प्रशांत शेजाळ, वसंत गायकवाड, दीपक शिंदे, अण्णासाहेब कोरे, अभिजित चव्हाण, मुजीर जांभळीकर, बाळासाहेब बंडगर आणि अजित बनसोडे या संचालकांकडून जमीनखरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. या कारणाने त्यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात यावेत, अशी मागणी केली. त्यानंतर माजी संचालक वसंतराव गायकवाड यांनी शेगुणसे हे शेतकरी नाहीत, त्यांच्या नावावर जमीन नाही, तरीही त्यांनी शेतकरी म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे त्यांचा अर्ज अपात्र ठरविण्याबाबतची हरकत घेतली. दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या हरकतींवर निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरवसे यांनी सुनावणी घेतली. मात्र, निर्णय राखून ठेवला. माजी संचालकांच्या अर्जावर गुरुवारी निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे यामुळे माजी संचालक ‘गॅसवर’ आहेत.

सोसायटी गट सर्वसाधारणमधून 213, सोसायटी गट महिला राखीव 50, सोसायटी गट नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 48, सोसायटी गट भ.वि.जा.अ. 52, ग्रामपंचायत गट सर्वसाधारण 123, ग्रामपंचायत अनु. जाती व जमाती 30, ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल गट 31, आडते व व्यापारी गट 34 व हमाल-तोलाईदार गटातून 17 अर्ज आहेत. या अर्जांची काटेकोरपणे तपासणी केली जात असल्याने छाननीची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होती.