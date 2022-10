Ind Vs Pak Live – पाकिस्तानची फलंदाजी पूर्ण, विजयासाठी हव्या हिंदुस्थानला 160 धावा

– पाकिस्तानची फलंदाजी पूर्ण, विजयासाठी हव्या हिंदुस्थानला 160 धावा

– भुवनेश्वर कुमारने घेतली आठवी विकेट, शाहीन आफ्रिदि 16 धावांवर बाद

– 18.5 ओव्हरमध्ये पाकिस्तानच्या 143 धावा

– अर्शदीप सिंगने आसिफ अलीची घेतली विकेट.

– हार्दीक पांड्याचा पाकिस्तानला पाचवा धक्का, अर्धा संघ तंबूत परतला

-13 षटकात पाकिस्तानच्या चार बाद 96 धावा

– शादाब खान 5 धावांवर बाद

– इफ्तिखार अहमद 91 धावांवर बाद

– 6 ओव्हरमध्ये पाकिस्तानच्या 35 धावा

– मोहम्मद रिझवान चार धावांवर बाद

– अर्शदीपची जबरदस्त गोलंदाजी, पाकिस्तानला दिला दुसरा धक्का

– अर्शदीपचा पाकिस्तानला पहिला धक्का, पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम बाद

– टीम इंडियाने नाणेफेक जिंकले, प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय

#T20WorldCup2022: India win toss and opt to bowl first against Pakistan at the iconic Melbourne Cricket Ground pic.twitter.com/KF6qUmDwFf

— ANI (@ANI) October 23, 2022