पाकिस्तानकडून सीमाभागात गोळीबार; 10 नागरिकांचा मृत्यू, तीस जखमी, मृतांमध्ये मुलांचाही समावेश

मंगळवारी रात्री जम्मू आणि कश्मीरच्या पूंछ सेक्टरमध्ये पाकिस्तानने नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर अंदाधुंद गोळीबार आणि तोफांचा मारा केला, ज्यामध्ये 10 नागरिक ठार झाले आणि सुमारे 30 जण जखमी झाले, अशी माहिती हिंदुस्थानी लष्कराकडून देण्यात आली आहे. तसेच हिंदुस्थानी लष्कराकडून ‘चोख प्रत्युत्तर’ देण्यात आल्याचेही लष्कराने सांगितले.

#WATCH | Damage to civilian infrastructure as Pakistan army violates the ceasefire.

Visuals from a village in the border areas of Jammu & Kashmir pic.twitter.com/XSby5LTV5h

