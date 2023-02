चप्पल घेऊन न दिल्याने 10 वर्षांच्या नातवाने केली आत्महत्या

आजोबांनी चप्पल घेऊन देण्यास नकार न दिल्याने त्यांच्या नातवाने गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. ही धक्कादायक घटना बीड जिल्ह्यातील हिंगणी इथली आहे. सूरज (बदललेले नाव) याचे आईवडील दोघेही ऊसतोड कामगार आहेत. त्यांनी त्यांच्या मुलाला आजोबांकडे पाठवले होते. निवृत्ती (बदललेले नाव) हे बोडखा कासारीचे रहिवासी असून त्यांची पत्नी रखमा (बदललेले नाव) हिच्याकडे सूरजने नवी चप्पल मागितली होती. मात्र त्याला या दोघांनी नकार दिला होता.

आजी-आजोबांनी चप्पल घेऊन न दिल्याने सूरज निराश झाला होता. मी माझ्या आई-वडिलांकडे परत जातो असं सांगून तो घराबाहेर पडला आणि त्याने थेट गळफास लावून आत्महत्या केली. दिंद्रुड पोलिसांनी घटनास्थळी पोहचत पंचनामा केला. यानंतर सूरजचा मृतदेह धारूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी मृतदेह पाठवण्यात आला आहे.

