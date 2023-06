आईला भेटण्यासाठी दहा वर्षाच्या मुलाने केले हे कृत्य, पोलीसही चक्रावले

आईला भेटण्यासाठी एका 10 वर्षाच्या मुलाने असे काही कृत्य केले ज्याने पोलीसही चक्रावले आहेत. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केल्यानंतर धक्कादायक खुलासा झाला. या घटनेचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे.

यूएसए टुडेच्या वृत्तानुसार, हे प्रकरण अमेरिकेतील मिशिगनचे आहे. पोलिसांनी सांगितले की, जी कार तो अल्पवयीन मुलगा चालवत होता ती चोरीला गेली होती. आईला भेटायला जाण्यासाठी त्याच्याकडे कोणतेही साधन नव्हते, त्यामुळे त्याने ही कार चोरल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. या कारची सुरुवातीची किंमत सुमारे 20 लाख रुपये आहे. घटनेबाबत मिशीगन स्टेट पोलिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, त्यांना याबाबत माहीती मिळाली होती की, महामार्गावर एक अल्पवयीन उलट सुलट कार पळवत आहे. त्यामुळे पोलीसांचे एक पथक त्या कारच्या मागे लावले. त्यावेळी त्याने कारचा वेग वाढवला. मात्र काही अंतर पुढे गेल्यावर पोलिसांनी कार पकडली. चौकशी केल्यानंतर त्या मुलाने कार चोरी केली होती आणि ती घेऊन आईला भेटायला जात होता.

The Trooper was behind the suspect for about a mile with lights & sirens activated while OnStar disabled the Buick, allowing for a safe stop. Thankfully, nobody was injured in this incident. Note: there is no sound in this video. pic.twitter.com/nqSwdpm4eI

