धक्कादायक! कोटामधील रुग्णालयात महिनाभरात 100 बालकांचा मृत्यू

राजस्थानमधील कोटा शहरात असलेल्या जे.के लोन रुग्णालयात बालकांच्या मृत्यूचे सत्र सुरूच असून गेल्या 48 तासात 8 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या महिनाभरात या रुग्णालयात 100 बालकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. रुग्णालयातील डॉक्टर अमृत लाल यांनी देखील या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

Rajasthan: 8 newborns have lost their lives at J.K. Lon Hospital in Kota in the last two days. Dr Amrit Lal, HOD, Pediatrics Department says, “8 newborns have died due to various reasons in the last two days. There have been 100 deaths in the month of December”. pic.twitter.com/jEt2G0o9qL

— ANI (@ANI) January 1, 2020