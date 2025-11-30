AI ने घात केला! आरोपीने न्यूड फोटो बनवून व्हायरल केले, दहावीच्या विद्यार्थीनीने जीवन संपवलं

Artificial intelligence चा वापर मोठ्या प्रमाणात सर्वच क्षेत्रांमध्ये केला जात आहे. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यापासून ते कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी AI ची मदत घेत आहे. परंतू याच AI च्या चुकीच्या वापरामुळे इयत्ता दहावीमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थीनीने गळफास घेत आत्महत्या केली आहे.
पश्चिम बंगालच्या दक्षिण 24 परगना जिल्ह्यातील सोनोरपूरमध्ये सदर घटना घडली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी तिच्या मामाच्या घरामध्ये राहत होती. त्याच परिसरातील एक विवाहीत पुरुष तिला वारंवार त्रास देत होता. त्याच व्यक्तीने पीडितेचे काही फोटो एकत्र केले आणि AI च्या मदतीने सर्व फोटो न्यूड केले आणि ऑनलाईन व्हायरल केले, असा आरोप कुटुंबातील सदस्यांनी केला आहे. तसेच पीडित मुलगी मागील बऱ्याच दिवसांपासून मानसिकरित्या त्रस्त होती. ऑनलाईन बदनामी होत असल्यामुळे तिने आत्महत्या केली असावी, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
पोलिसांना शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर 2025) सदर घटनेची माहिती मिळाली. घरामध्येच पीडित मुलीने गळफास घेतला. कुटुंबीयांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ मुलीला रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तपासणी केली असता मुलीला मृत घोषित केले. अधिक तपास पोलीस करत आहेत.