छत्तीसगडमध्ये माओवाद्यांविरोधी कारवाईदरम्यान सहा स्फोट, 11 जवान जखमी

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला छत्तीसगडमधील बीजापूर जिल्ह्यात माओवाद्यांविरोधी कारवाईदरम्यान सहा स्फोट घडले. या स्फोटांमध्ये 11 जवान जखमी झाले असून, त्यांना पुढील उपचारांसाठी हवाईमार्गे रायपूर येथे हलविण्यात आले आहे. जखमींपैकी 10 जवान जिल्हा राखीव रक्षक दलाचे असून एक उपनिरीक्षक केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या कोब्रा पथकातील आहे. तिघा जवानांना पायांना गंभीर दुखापत झाली असून, आणखी तिघांच्या डोळ्यांना स्फोटातील तुकड्यांमुळे जखमा झाल्या आहेत. सर्व जखमींची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
उसूर तालुक्याच्या पश्चिम भागात माओवाद्यांची हालचाल असल्याच्या माहितीवरून शनिवारी जिल्हा राखीव रक्षक दल आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या कोब्रा पथकाने संयुक्त कारवाई सुरू केली होती. ही कारवाई छत्तीसगड–तेलंगणा सीमेवरील करेगुट्टा डोंगररांगांमध्ये झाली. या भागात बंदी घातलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) संघटनेच्या सशस्त्र शाखेच्या बटालियन क्रमांक 1 चे अस्तित्व असल्याचे सांगितले जाते. या बटालियनकडे अद्याप 100 पेक्षा अधिक सशस्त्र माओवादी असल्याची माहिती आहे. स्फोटांमध्ये बटालियनचा थेट सहभाग स्पष्ट नसला तरी परिसरात माओवाद्यांची मोठी उपस्थिती असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कठीण भूप्रदेशामुळे जखमी जवानांना घटनास्थळावरून बाहेर काढणे आव्हानात्मक होते; मात्र सर्वांना सुरक्षितरीत्या बाहेर काढून रायपूर येथे नेण्यात आले. “सर्व जवान शुद्धीत असून धोक्याबाहेर आहेत,” असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यंदा आतापर्यंत सुरक्षा दलांनी 20 माओवादी ठार केले आहेत. 2024 आणि 2025 या कालावधीत 500 पेक्षा अधिक माओवादी ठार झाले असून त्यातील बहुसंख्य कारवाया बीजापूर जिल्ह्यात झाल्या आहेत. याच कालावधीत माओवादी हिंसाचारात 42 सुरक्षा जवान आणि 117 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. माओवाद पूर्णपणे संपवण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या 31 मार्चच्या मुदतीला आता अवघे काही महिने शिल्लक असून, संघटनेतील बहुतेक वरिष्ठ नेते निष्प्रभ करण्यात आले आहेत. काहींनी शरणागती पत्करली असून उर्वरितांनी राज्याबाहेर पलायन केल्याची माहिती आहे.