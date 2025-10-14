कारल्याच्या पिकातून 11 लाखांचा 112 किलो गांजा जप्त

अहिल्यानगर तालुक्यातील पिंपळगाव कौडा शिवारात सुपा पोलिसांनी कारवाई करत 11 लाख 20 हजार रुपये किमतीचा तब्बल 112 किलो गांजा जप्त केला आहे. या कारवाईत एका संशयित आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. कारल्याच्या पिकात गांजाची झाडे लपवून ठेवल्याचे निदर्शनास आले.
पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमली पदार्थ विक्रेत्यांविरोधात मोहीम राबवण्यात येत आहे. सुपा पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारी श्रीमती ज्योती गडकरी यांनी पथकासह ही कारवाई केली.
शहाजापूर शिवारातील भाऊसाहेब सोनबा शिंदे यांनी त्यांच्या पिंपळगाव कौडा (ता. नगर, जि. अहिल्यानगर) येथील शेतात अवैध गांजाची लागवड केल्याची माहिती हेड कॉन्स्टेबल मरकड यांना मिळाली होती. त्यानंतर गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शेतात छापा टाकला. तपासणीदरम्यान कारल्याच्या पिकामध्ये गांजाची झाडे लपवून ठेवल्याचे आढळले. पोलिसांनी झाडे जप्त केली असता, त्याचे एकूण वजन 112 किलो असल्याचे निष्पन्न झाले. या हिरव्या रंगाच्या ओलसर झाडांची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे 11 लाख 20 हजार रुपये इतकी आहे. या प्रकरणात भाऊसाहेब सोनबा शिंदे (वय 59, रा. शहाजापूर, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस निरीक्षक ज्योती गडकरी, मंगेश नागरगोजे, इथापे, मरकड, सातपुते, गायकवाड, कोल्हे, आढाव यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.