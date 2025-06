‘सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट’चा जन्मोत्सव सुरू असताना अनर्थ घडला; अज्ञाताच्या अंदाधुंद गोळीबारात 12 ठार, अनेक जखमी

यहूदी धर्मोपदेशक ‘सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट’ यांचा जन्मोत्सव सुरू असताना अज्ञात हल्लेखोराने केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारामध्ये 12 जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. मेक्सिकोतील गुआनाजुआटो राज्यामध्ये बुधवारी रात्री ही घटना घडली. यामुळे एकच खळबळ उडाली असून जखमींना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यातील काहींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

या हल्ल्याचा एक व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात लोक नाचत, गाणे म्हणत ‘सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट’ यांचा जन्मोत्सव साजरा करत असताना दिसत आहे. याचवेळी अचानक धाडधाड गोळीबाराचा आवाज ऐकू येतो. यानंतर आनंदोत्सवाचे रुपांतर दु:खात होते आणि लोक किंचाळत सैरावैरा धावताना दिसतात.

Will Diego Luna and the Hollywood crowd raise their voices when it comes to #Mexico‘s daily bloodbath or is bashing @realDonaldTrump their only safe script?

At least 10 dead and dozens injured in this party shooting yesterday.#Narcostate #Terrorism #morena https://t.co/hkrhuOS6wT pic.twitter.com/0yoRLfoMDC

— David Wolf (@DavidWolf777) June 25, 2025