महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील जंगलात चकमक; 12 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान, दोन जवान शहीद

महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील जंगलामध्ये सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री उडाली आहे. या चकमकीमध्ये 12 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले आहे. चकमकीदरम्यान दोन जवान शहीद झाले असून दोन जखमी झाले आहेत, अशी माहिती बस्तर पोलिसांनी दिली. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिजापूर जिल्ह्यातील इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रात येणाऱ्या जंगलात रविवारी सकाळी सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक उडाली. नक्षलवाद्यांविरोधात शोधमोहीम सुरू असताना ही चकमक उडाली. या चकमकीमध्ये 12 नक्षलवादी ठार झाले, तर चार जवान गंभीर जखमी झाले होते. जखमी जवानांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारांदरम्यान दोघांची प्राणज्योत मालवली.

Chhattisgarh: 2 jawans lost their lives, 2 injured in an encounter with Naxalites in the forests under the National Park area of ​​​​District Bijapur. Search operation is going on: Bastar Police

12 Naxalites have also been killed in the encounter https://t.co/6M8Z5sLzkv pic.twitter.com/QJXrM8W9k3

