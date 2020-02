राजस्थानमध्ये लग्नाच्या वऱ्हाडाची बस नदीत कोसळली, 24 ठार

राजस्थानमधील कोटा लाससोट महामार्गावरून लग्नाचे वऱ्हाड घेऊन जाणारी बस नदीत कोसळली असून यात 24 जणांचा मृत्यू झाला आहे. बुधवारी पहाटे हा अपघात झाला असून चालकाचा ताबा सुटल्याने बस थेट नदीत कोसळली.

Rajasthan: 24 people dead, 5 people injured after a bus fell into a river in Bundi today. https://t.co/wipW2lGbdr

