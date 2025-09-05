Breaking – मुंबईत 14 पाकिस्तानी दहशतवादी 400 किलो आरडीएक्ससह घुसले, 26/11 पेक्षा मोठ्या हल्ल्याची धमकी

मुंबईला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाली आहे. यावेळी आत्मघातकी बॉम्बस्फोटाची म्हणजेच मानवी बॉम्बस्फोटाची धमकी देण्यात आली आहे. हा धमकीचा संदेश मुंबई पोलिसांच्या व्हॉट्सअॅप नंबरवर पाठवण्यात आला आहे. अनंत चतुर्दशीच्या आदल्या दिवशी ही धमकी मिळाल्यानंतर पोलिस सतर्क झाले आहेत. संदेशात असा दावा करण्यात आला आहे की ३४ वाहनांमध्ये मानवी बॉम्ब ठेवण्यात आले आहेत आणि स्फोटानंतर संपूर्ण मुंबई शहर हादरेल. या धमकीत ‘लष्कर-ए-जिहादी’ नावाच्या संघटनेचा उल्लेख आहे. तसेच १४ पाकिस्तानी दहशतवादी भारतात घुसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

४०० किलो आरडीएक्सच्या स्फोटामुळे १ कोटी लोकांचा मृत्यू होईल असे संदेशात म्हटले आहे. या धमकीबाबत मुंबई पोलिस हाय अलर्टवर आहेत. मुंबईला मोठ्या प्रमाणात बॉम्बस्फोटाची धमकी देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही पोलिस नियंत्रण कक्षाला कॉल करून किंवा पोलिस क्रमांकावरील संदेशांद्वारे अशा धमक्या अनेक वेळा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, यावेळी धमकी खूप गंभीर आहे आणि ती लाखो लोकांना लक्ष्य करण्याबद्दल बोलत आहे.

सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी वरळी येथील फोर सीझन्स हॉटेलमध्ये स्फोटाचा इशारा देण्यात आला होता. यापूर्वी १४ ऑगस्ट रोजी पोलिसांना फोन करून सांगण्यात आले होते की, ट्रेनमध्ये स्फोट होणार आहे. हे सांगितल्यानंतर, फोन करणाऱ्याने फोन डिस्कनेक्ट केला. वेळ किंवा स्थान दोन्हीही देण्यात आले नाही. तथापि, पोलिसांनी गांभीर्याने तपास केला आणि त्यांना काहीही संशयास्पद आढळले नाही.

२६ जुलै रोजी मुंबई हादरवण्याची आणखी एक धमकी आली, ज्यामुळे खळबळ उडाली. असे म्हटले जात होते की छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) बॉम्बने उडवून दिले जाईल. धमकी देणाऱ्या व्यक्तीने स्पष्टपणे सांगितले होते की स्टेशनवर बॉम्ब ठेवला जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. या काळातही पोलिसांना तपासात काहीही संशयास्पद आढळले नाही.

