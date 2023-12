बंगळुरुतील 15 शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी; विद्यार्थी, शिक्षकांची धावपळ, बॉम्ब स्क्वॉडसह उपमुख्यमंत्री घटनास्थळी

बंगळुरूमधील जवळपास 15 शाळांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाली आहे. शाळेच्या अधिकृत इमेलवर धमकीचा मेल आला आहे. यात बसवेश्वरनगरमधील नेपल आणि विद्याशिल्पासह सात शाळांचा आणि येलहंका भागातील काही खासगी शाळांचा समावेश आहे. धक्कादायक म्हणजे कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या घरासमोर असणाऱ्या प्ले क्लूललाही बॉम्बने उडवण्याची धमकी इमेलद्वारे मिळाली आहे.

एकाचवेळी अनेक शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाल्यानंतर शाळा खाली करण्यासाठी प्रशासनाची एकच धावपळ उडाली. विद्यार्थी, शिक्षकवर्ग आणि इतर कर्मचाऱ्यांना शाळेतून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असून घटनास्थळी बॉम्ब स्क्वॉड पथक दाखल झाले आहे. पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. मात्र अद्याप बॉम्ब किंवा बॉम्बसदृश वस्तूचा शोध लागलेला नाही. तसेच उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनीही घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला.

#WATCH | Karnataka Deputy CM DK Shivakumar visits a school in Bengaluru after several schools received threatening e-mails. pic.twitter.com/7y3ReGOtAt

— ANI (@ANI) December 1, 2023