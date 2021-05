आसामच्या जंगलात वीज कोसळली, 18 हत्तींचा वेदनेने तडफडून मृत्यू

आसामच्या नगांव जिल्ह्यातील जंगलात वीज कोसळली आहे. ही वीज अंगावर पडल्याने 18 हत्तींचा वेदनेने तडफडून मृत्यू झाला आहे. वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी अमित सहाय यांनी या घटनेची माहिती दिली आहे. कठियाटोली वनक्षेत्रात बुधवारी रात्री वीज कोसळली होती, ज्यात या हत्तींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

A very sad demise of at least 18 elephants including calves, reportedly hit by lightning, in Kandoli PRF in Kathiatoli Range of Nagaon Division. Investigation ordered. A team of veterinarians and other experts and forest officers reaching site early tomorrow morning. pic.twitter.com/T6Nft0rtbR

सहाय यांनी सांगितलं आहे की मृत्यूमुखी पडलेल्या हत्तींचे दोन गट होते. एका गटात 14 हत्ती होते ज्यांचे मृतदेह एका टेकडीवर सापडले आहेत तर उर्वरीत चार हत्तींचे मृतदेह हे टेकडीच्या खालच्या बाजूला सापडले आहेत. आसामचे वनमंत्री परीमल सुक्लाबैद्य या घटनेबद्दल बोलताना म्हटले की प्राथमिक तपासामध्ये वीज पडल्यानेच या हत्तींचा मृत्यू झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. मृत्यूबाबतची अधिक माहिती ही हत्तींचे पोस्टमॉर्टेम केल्यानंतरच कळू शकेल. सुक्लाबैद्य हे शुक्रवारी म्हणजेच 14 मे रोजी घटनास्थळाची पाहाणी करणार आहेत.

18 elephants found dead in Assam’s Nagaon

The preliminary investigation found that 18 jumbos were killed due to electrocution caused by lightning. The exact reason will be known only after post- mortem. I will visit the spot tomorrow: Forest Minister Parimal Suklabaidya pic.twitter.com/oXTjs9B2U0

— ANI (@ANI) May 13, 2021