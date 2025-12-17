बांग्लादेशमधून हिंदुस्थानमध्ये सर्वाधिक घुसखोरी; 18 हजार 851 घुसखोरांना अटक

वर्ष 2014 पासून आतापर्यंत हिंदुस्थान–चीन सीमेवर घुसखोरीचा एकही प्रकार नोंदवण्यात आलेला नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी संसदेत दिली. मात्र याच कालावधीत पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार, नेपाळ आणि भूतान या देशांशी लागून असलेल्या हिंदुस्थानाच्या सीमांवरून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरीचे प्रयत्न झाले असून सुरक्षा दलांनी एकूण 23,926 घुसखोरांना अटक केली आहे.
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, हिंदुस्थान–बांग्लादेश सीमेवर सर्वाधिक घुसखोरीचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यापाठोपाठ हिंदुस्थान–म्यानमार, हिंदुस्थान–पाकिस्तान आणि हिंदुस्थान–नेपाळ–भूतान सीमांचा क्रमांक लागतो. या आकडेवारीतून हिंदुस्थानाच्या पश्चिम आणि पूर्व सीमेवर सातत्याने घुसखोरीचे प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट होते, तर उत्तरेकडील चीनशी लागून असलेल्या सीमारेषेवर मात्र एकही घुसखोरीचा प्रकार नोंदवण्यात आलेला नाही.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया आणि शर्मिला सरकार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, 2014 ते 2024 या कालावधीत बांग्लादेश, म्यानमार, पाकिस्तान आणि नेपाळ–भूतान सीमांवरून एकूण 20,806 घुसखोरांना अटक करण्यात आली. तर 2025 मध्ये जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत आणखी 3,120 घुसखोरांना अटक करण्यात आली आहे.
देशानुसार पाहता, हिंदुस्थान–बांग्लादेश सीमेवर सर्वाधिक 18,851 घुसखोरांना अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर हिंदुस्थान–म्यानमार सीमेवर 1,165, हिंदुस्थान–पाकिस्तान सीमेवर 556 आणि हिंदुस्थान–नेपाळ–भूतान सीमेवर 234 घुसखोर पकडण्यात आले आहेत.
2025 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंतच्या महिनानिहाय आकडेवारीतूनही घुसखोरीचे प्रकार सुरूच असल्याचे दिसून येते. या कालावधीत हिंदुस्थान–बांग्लादेश सीमेवर 2,556, हिंदुस्थान–म्यानमार सीमेवर 437, हिंदुस्थान–पाकिस्तान सीमेवर 49 आणि हिंदुस्थान–नेपाळ–भूतान सीमेवर 78 घुसखोरांना सुरक्षा दलांनी अटक केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, 2025 मध्येही हिंदुस्थान–चीन सीमेवर घुसखोरीचा एकही प्रकार समोर आलेला नाही. यामुळे हिंदुस्थानाच्या उत्तरेकडील सीमांवरील सुरक्षा परिस्थिती इतर सीमांच्या तुलनेत वेगळी आणि स्थिर असल्याचे चित्र समोर येत असल्याचे सरकारने सांगितले.