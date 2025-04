193 हिंदुस्थानी मच्छीमार पाकिस्तानच्या तुरुंगात खितपत, सुटका करण्याची सामाजिक कार्यकर्ते जतीन देसाई यांची मागणी

पाकिस्तानच्या तुरुंगात 193 हिंदुस्थानी मच्छीमार हे खितपत पडले आहेत. त्यांच्या नातेवाईकांचे अश्रू थांबत नाही. त्यांची लवकरात लवकर सुटका करावी अशी मागणी पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते जतीन देसाई यांनी सरकारकडे केली आहे.

देसाई यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या 193 भारतीय मच्छीमारांचे नातेवाईक प्रचंड तणावाखाली आहेत. त्यांच्या डोळ्यातील अश्रूचा बांध आवरता येत नाही. आपले नातेवाईक पाकिस्तानच्या तुरुंगातून कधी परत येणार याची त्यांना चिंता आहे. 193 मध्ये महाराष्ट्रातील 18 मच्छीमार, आदिवासींचा समावेश आहे.

Family members of 193 Indian fishermen who are in Pakistan’s jail r terribly tense. They are crying. They don’t know when their dear ones will be back. Appeal to Indian govt 2 get them back ASAP. They have been in Pakistan’s jail since 2022-23. Their sentences got over long ago.

