पाकिस्तानकडून दुर्मिळ खनिजांची पहिली खेप अमेरिकेत रवाना; पाकिस्तानातूनच होतोय तीव्र विरोध

अमेरिकेचा पाकिस्तानमधीस दुर्मिळ खनीजसंपत्तीवर डोळा असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तसेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि ल्षकरप्रमुख असीम मुनीर यांनी नुकत्याच घेतलेल्या ट्रम्प यांच्या भेटीत त्यांनी द्रमिळ खनिजांचा नमुना दाखवला होता. आता त्यानंतर पाकिस्तानातून द्रिमिळ खनीजांचा पहिली खेप अमेरिकला रवाना झाली आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानशी केलेल्या कराराचे हे यश असून यातून अमेरिकेला मोठा फायदा होणार आहे.
डॉनने वृत्त दिले की, पाकिस्तान आणि अमेरिका त्यांच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारीत पुढे जात आहेत. दोन्ही देश दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीसाठी करारबद्ध आहेत. सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानसोबत सामंजस्य करार (एमओयू) वर स्वाक्षरी करणाऱ्या यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स (यूएसएम) ने या कराराचा भाग म्हणून खनिज नमुन्यांचा पहिला माल अमेरिकेला पाठवला आहे. अमेरिकन कंपनी पाकिस्तानमध्ये खनिज प्रक्रिया आणि विकास सुविधा उभारण्यासाठी सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे.
वॉशिंग्टनमधील सूत्रांनी डॉनला सांगितले की, ही शिपमेंट जागतिक महत्त्वाच्या खनिज पुरवठा साखळीत पाकिस्तानच्या एकात्मिकतेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जे जगभरातील औद्योगिक वाढ आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन (एफडब्ल्यूओ) च्या समन्वयाने देशांतर्गत तयार केलेल्या या शिपमेंटमध्ये अँटीमनी, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट आणि निओडायमियम आणि प्रेसियोडायमियम सारखे दुर्मिळ खनीजे आहेत.
यूएसएसएमच्या सीईओ स्टेसी डब्ल्यू हॅस्टी म्हणाल्या की, पहिल्या डिलिव्हरीमुळे “यूएसएम आणि पाकिस्तानच्या फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशनमधील सहकार्याचा नवा पायंडा आहे. ज्याचा उद्देश व्यापार वाढवणे आणि दोन्ही देशांमधील मैत्री अधिक दृढ करणे आहे. या करारामुळे पाकिस्तानला जागतिक महत्त्वाच्या खनिज बाजारपेठेत स्थान मिळू शकते, ज्यामुळे अब्जावधींचे उत्पन्न मिळू शकते, रोजगार निर्माण होऊ शकतो आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण शक्य होईल. देशाचे न वापरलेले खनिज साठे सुमारे 6 ट्रिलियन डॉलर इतके आहेत, ज्यामुळे ते नैसर्गिक संसाधनांमध्ये जगातील सर्वात श्रीमंत देशांमध्ये स्थान मिळवते.
अमेरिकेसाठी, या सहकार्यामुळे आवश्यक कच्च्या मालापर्यंत अधिक प्रवेश मिळण्याचे आश्वासन मिळते आणि सध्या जागतिक खनिज बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या प्रमुख बाह्य पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी होते.पाकिस्तानचा विरोधी पक्ष, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) यांनी या कराराबद्दल तीव्र आक्षेप व्यक्त केले आहेत. पीटीआयचे माहिती सचिव शेख वक्कास अक्रम यांनी सरकारला वॉशिंग्टनसोबत “गुप्त करार” म्हणून ज्याला ते म्हणतात त्याची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याची विनंती केली. बेपर्वा, एकांगी आणि गुप्त करारांमुळे देशातील आधीच अस्थिर परिस्थिती आणखी चिघळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.