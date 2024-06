तामिळनाडूत विषारी दारू प्यायल्याने 29 जणांचा मृत्यू, 60 अत्याव्यस्थ; मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती

तामिळनाडूमधील कल्लाकुरुची जिल्ह्यात विषारी दारू प्यायल्याने 29 जणांचा मृत्यू झाला असून 60 जण अत्याव्यस्थ आहेत. त्यांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यातील काहींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे.

कल्लाकुरुची जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एमएस प्रसंथ यांनी विषारी दारू प्यायल्याने अत्यव्यस्थ अवस्थेत रुग्णालयात भरती करण्यात आलेल्या रुग्णांची भेट घेतली. सर्व रुग्णांवर जिल्हा सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू असून येथे पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. तसेच नातेवाईकांनीही गर्दी केली असून मृतांच्या कुटुंबियांचा आक्रोश काळीज हेलावून टाकत आहे.

Death toll due to alleged illicit liquor consumption in Kallakurichi rises to 29, confirms Kallkurichi District Collector MS Prashanth.#TamilNadu https://t.co/OhawkUyva2 pic.twitter.com/hNazFR671B

— ANI (@ANI) June 20, 2024