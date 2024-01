मणिपूरमध्ये पोलीस मुख्यालयावर जमावाचा हल्ला; सीमा दलाचे 3 जवान जखमी, हिंसाचाराच्या घटना थांबेनात

मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटना थांबण्याचं नाव घेत नाहीत. बुधवारी रात्री उशिरा थौबल जिल्ह्यातील पोलीस मुख्यालयावर जमावाने हल्ला केला. या घटनेत सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) तीन जवान जखमी झाले. काल सकाळी सशस्त्र हल्लेखोरांनी पोलिसांच्या पथकावर हल्ला केल्यानंतर थौबलपासून 100 किमी पेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या मोरेहच्या सीमेवर दोन कमांडो मारले गेल्यानंतर काही तासांत पुन्हा एकदा हिंसाचार उसळलला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जमावाने प्रथम थौबलच्या खांगाबोक भागात तिसऱ्या राखीव बटालियनच्या परिसराला लक्ष्य केले. सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी ‘किमान आवश्यक शक्ती’ वापरून जमावाला पांगवण्यात यश मिळवले, असे पोलिसांनी सांगितले.

‘पुढे, जमावाने थौबल पोलीस मुख्यालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामुळे सुरक्षा दलांना बळाचा वापर करण्यास प्रवृत्त केले. जमावामधील सशस्त्र हल्लेखोरांनी थेट गोळीबार केला. परिणामी, बीएसएफचे 03 (तीन) जवान गोळ्या लागल्याने जखमी झाले. (i) कॉन्स्टेबल गौरव कुमार, (ii) ASI सोबराम सिंग आणि (iii) ASI रामजी’, अशी त्यांची नावे असल्याची माहिती पोलिसांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटली आहे.

Today (17.01.2024), an irate mob targeted the 3rd Indian Reserve Battalion (3IRB) in Khangabok, Thoubal District. Security forces repelled them using the minimum necessary force. Further, the mob attempted to breach Thoubal Police Headquarters, prompting the security forces to…

— Manipur Police (@manipur_police) January 17, 2024