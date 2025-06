अरे देवा! यवतमाळच्या भाविकांवर केदारनाथमध्ये काळाचा घाला, हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत पती-पत्नीसह 2 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू

उत्तराखंडमधील केदारनाथ येथे रविवारी पहाटे हेलिकॉप्टर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये महाराष्ट्रातील तिघांचा समावेश आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील जैस्वाल कुटुंबाने या दुर्घटनेमध्ये जीव गमावला आहे. राजकुमार जैश्वाल, त्यांची पत्नी श्रद्धा जैस्वाल आणि दोन वर्षांची मुलगी काशी जैस्वाल अशी मृतांची नावे आहेत.

उत्तराखंड नागरी विमान वाहतूक विकास प्राधिकरणाने (यूसीएडीए) दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटे केदारनाथ धामहून गुप्तकाशीकडे जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरचा अपघात झाला. गोरीकुंड आणि त्रिजुणी नारायण दरम्यानच्या जंगलामध्ये हे हेलिकॉप्टर कोसळले. या हेलिकॉप्टरमध्ये पायलटसह एकूण 7 जण होते. या सातही जणांचा अपघतामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला.

आर्यन एव्हिगेशनचे हे बेल 407 व्हीटी-बीकेए हेलिकॉप्टर होते. पहाटे 5 वाजून 20 मिनिटांनी या हेलिकॉप्टरचा संपर्क तुटला होता. त्यानंतर शोध मोहीम सुरू केल्यावर हेलिकॉप्टर कोसळल्याचे स्पष्ट झाले. अपघाताची माहिती मिळताच एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने मदत आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले. अपघाताचे ठिकाण अतिशय दुर्गम भागात असल्याने बचावकार्यात अडथळे येत होते.

दरम्यान, या हेलिकॉप्टर अपघातामध्ये पायलटसह सातही प्रवाशांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये महाराष्ट्रातील तिघांचा समावेश असून अन्य प्रवासी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात येथील होते. त्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. अपघातानंतर हेलिकॉप्टरचे तुकडेतुकडे झाले असून घटनास्थळी मृतदेहाचे छिन्नविछिन्न अवशेष पडले होते. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Uttarakhand | A helicopter crash took place on the Kedarnath route, in the Gaurikund area under Rudraprayag district. According to preliminary information, bad weather is being considered as the possible cause of this accident. A total of 07 people were on board the helicopter.… pic.twitter.com/LetPONJwKy

— ANI (@ANI) June 15, 2025