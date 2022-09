Chandigarh University leaked videos एका विद्यार्थिनीसह तिघे अटकेत; दोन वॉर्डन निलंबित, धक्कादायक घटनेचे अपडेट

मोहालीच्या चंदिगढ विद्यापीठातील 60 हून अधिक विद्यार्थिनींचे आंघोळ करतानाचे व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेविरोधात रविवारी शेकडो विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये तीव्र निदर्शने करत विद्यापीठ व्यवस्थापनाच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. आत्तापर्यंत, अधिकार्‍यांनी विद्यापीठातील विद्यार्थिनींचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ बनवून प्रसारित केल्याप्रकरणी तिघांना अटक केली आहे. यामध्ये एक विद्यार्थिनी, एक 23 वर्षीय मुलगा आणि त्याचा मित्र असलेल्या एका 31 वर्षाच्या व्यक्तीचा समावेश आहे.

असा आरोप करण्यात आला आहे की या विद्यार्थिनीने अन्य विद्यार्थिंनींचा व्हिडीओ काढला. तो व्हिडीओ एक 23 वर्षीय मुलगा आणि त्याचा मित्र असलेल्या एका 31 वर्षाच्या व्यक्तीने तो व्हायरल केला. त्यापैकी 23 वर्षाचा मुलगा हा त्या विद्यार्थिनीचा मित्र असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. मात्र त्याविषयी अद्याप स्पष्ट माहिती व्यवस्थापन किंवा पोलिसांनी दिलेली नाही.

यानंतर विद्यापीठाने कारवाई करत हॉस्टेल वसतिगृहाच्या दोन वॉर्डनना निलंबित करण्यात आले आहे. सर्व वसतिगृह वॉर्डनच्या बदल्या करण्यात येत असून वसतिगृहाच्या वेळाही बदलण्यात आल्या आहेत.

राज्याचे शिक्षण मंत्री हरजोत सिंग बैंस यांनी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.

We want justice and there should be a CBI inquiry on this because a big game has happened in this, #chandigarhuniversity#ChandigarhUniversityMMSleaked

🤚🤚

We want CBI inquiry against the University and against the girl#chandigarhuniversitymms pic.twitter.com/ZSfhu44FHW

— Ajay Kumar (@ajaykumar01__) September 18, 2022