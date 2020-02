कमल हसन यांच्या चित्रपटाच्या सेटवर भयंकर अपघात, असिस्टंट डायरेक्टरसह तिघांचा मृत्यू

प्रसिद्ध अभिनेते कमल यांच्या आगामी इंडियन -2 या चित्रपटाच्या सेटवर अपघात झाला असून त्यात तीन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात 10 जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Tamil Nadu: 3 dead and around 10 injured after a crane collapsed on the set of movie Indian 2, during the shooting of the film near Chennai, last night. Injured persons were shifted to a hospital. Visuals from EVP Film City in Poonamallee, where the incident took place. pic.twitter.com/C2l3YsLk8E

