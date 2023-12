Breaking – लोकसभेत गोंधळ, काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरींसह 33 खासदार निलंबित

संसदेत झालेल्या घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून आजही लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये गोंधळ झाला. या गोंधळामुळे योग्य वर्तनाचा ठपका ठेवत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 33 खासदारांना निलंबित केले आहे. यात काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury), टीआर बालू (T R Baalu), दयानिधी मारन (Dayanidhi Maran), टीएमसी खासदार सौगर राय (Saugata Roy) यांचाही समावेश आहे.

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी (Minister Prahlad Joshi) यांनी या खासदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, याआधी विरोधी पक्षाच्या 14 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे निलंबित खासदारांची संख्या 47 वर पोहोचली आहे.

दरम्यान, निलंबित झाल्यानंतर काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. माझ्यासर अनेक नेत्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याआधी निलंबित करण्यात आलेल्या आमच्या खासदारांना पुन्हा अधिवेशनाला बसण्याची परवानगी देण्यात यावी आणि संसदेत झालेल्या घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून गृहमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे अशी आमची मागणी आहे. टीव्हीवर रोज निवेदन देणारे गृहमंत्री संसदेच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडून काय केले जात आहे याविषयी संसदेत येऊनही बोलू शकतात. या मुद्द्यावर आम्हाला संसदेत चर्चा हवी आहे, असे अधीर रंजन चौधरी म्हणाले.

#WATCH | On his suspension from the Lok Sabha, Leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury says, “All leaders, including me, have been suspended. We have been demanding for days to reinstate our MPs who were suspended earlier and that the Home Minister come to the… pic.twitter.com/y19hCUY7iG

