पश्चिम उपनगरात या वर्षी 31 ठिकाणी पाणी तुंबणार; पालिकेच्या कामांमुळे चार ठिकाणे पूरमुक्त

मुंबई पूरमुक्त करण्यासाठी पालिका अनेक उपाययोजना करीत असली तरी पश्चिम उपनगरात या वर्षी 31 ठिकाणी पाणी तुंबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम उपनगरात पाणी तुंबणाऱया एकूण 35 ठिकाणांपैकी महत्त्वाच्या चार ठिकाणी पालिकेने कार्यवाही केल्याने ही ठिकाणे पूरमुक्त झाली आहेत. तर शिल्लक 31 ठिकाणे पुढील वर्षी पावसाळ्याआधी पूरमुक्त होणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

महानगरपालिका क्षेत्रातील अतिसखल भागात जोरदार पावसाने पाणी तुंबणाऱया ठिकाणांमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाकडून अविरतपणे कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पश्चिम उपनगरात वाढणारी नागरी वस्ती आणि उपनगराचा होणारा विस्तार या पार्श्वभूमीवर पश्चिम उपनगरात नालेसफाईचे काम नियोजनबद्धरीत्या करण्यात आले. तसेच या समस्यांपासून कायमस्वरूपी दिलासा मिळण्यासाठी कामे प्रगतीपथावर आहेत. नाले स्वच्छता आणि रुंदीकरण, खोलीकरण आणि विस्तारीकरणाची कामे सुरू आहेत. अंधेरी सबवेसह अनेक नागरी वस्तीच्या भागात नागरिकांना पाणी साचण्यापासून दिलासा मिळेल, अशा पद्धतीने खबरदारी घेण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिली. गोरेगाव पूर्व स्क्वाटर कॉलनी परिसरातील 600 मिमी रुंदीची पर्जन्य जलवाहिनीची क्षमता 1500 मिमी करण्यात आली आहे. पी उत्तर विभागातील मालाड पूर्व येथे सेंट्रल ऑर्डीनन्स डेपो गेट ते पाटकर वाडी नाल्यापर्यंत पर्जन्य जल वाहिनी (बॉक्स ड्रेन) मुळे रहिवाशांना पाणी तुंबण्यापासून दिलासा मिळणार आहे. या ठिकाणी पाटकर वाडीच्या दक्षिणेकडे सी.ओ.डी. द्वारापासून कुरार नाल्यापर्यंत मंच्छुभाई रस्त्यालगत असलेली 600 मिमीची पर्जन्य जलवाहिनी आता 1200 मिमीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

असे झाले काम

– सांताक्रुझ स्थानक परिसरातील स्वामी विवेकानंद मार्ग ते लिंकिंग रोड दरम्यान जे.के. मेहता रस्त्यावरील 430 मीटर लांबीची बॉक्स ड्रेन 1.5 मीटर रुंदीवरून 3.0 मीटर रुंदीची करण्यात आली आहे. यामुळे यंदापासून सदर परिसरात जोरदार पावसाने पाणी साचण्यापासून नागरिकांना निश्चितच दिलासा मिळेल.

– सहार गाव तसेच अंधेरी कार्गे एअरपोर्ट (अंधेरी) ला लागून असलेला नाला 6 मीटर ते 8 मीटर रुंद करण्यात आला आहे. तसेच नाल्याचे खोलीकरणही करण्यात आले. त्यामुळे सहार गाव, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (कार्गे विभाग), सहार पोलीस ठाणे, सुतार पाखडी पोलीस ठाणे, चर्च पाखाडी विभाग आणि कार्गे विभाग पूरमुक्त झाला आहे.

– आर दक्षिण विभागात कांदिवली (पूर्व) येथील आकुर्ली मार्ग ते पश्चिम द्रुतगती मार्ग परिसरातील आकुर्ली मार्गावरील ठाकूर हाऊस व आकुर्ली मार्गावरील सार्वजनिक शौचालयासमोर बॉक्स ड्रेन रुंद करण्यात आले. तसेच आकुर्ली छेद मार्ग क्रमांक 3 येथील रस्त्यालगतच्या पर्जन्य जलवाहिन्या रुंद करण्यात आल्याचे पायाभूत सुविधा उपायुक्त उल्हास महाले यांनी सांगितले.

पश्चिम उपनगरात या वर्षी 31 ठिकाणी पाणी तुंबणार; पालिकेच्या कामांमुळे चार ठिकाणे पूरमुक्त

31 places will flood in western suburbs this year Four places flood-free due to municipal works

