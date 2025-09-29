मांजरा प्रकल्पातून 31651.89 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग सुरुच; सतर्कतेचे आवाहन

मांजरा प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग सुरूच ठेवण्यात आला आहे. आजही तब्बल 31651.89 क्युसेक्स पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. मांजरा धरण पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे व धरण पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने आज दि. 29/09/2025 रोजी 7.00 वाजता गेट क्रमांक 1,2,3,4,5 व 6 (हे 4 गेट) 0.25 मीटरने कमी करण्यात आले आहेत.
सद्यस्थितीत मांजरा धरणाच्या सांडव्याची 6 वक्रद्वारे (क्र. 1,2,3,4,5 व 6) 1.750मीटरने चालू असून मांजरा नदीपात्रात 31651.89 क्युसेक्स (896.40क्युमेक्स) इतका विसर्ग सूरू आहे. धरणामध्ये येणारी पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढवणे/कमी करणे बाबत निर्णय घेण्यात येईल. तरी, नदी काठावरील/ पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरीकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.