36 केंद्रीय मंत्री कश्मीरमध्ये जाणार हे चिंतेचे कारण, काँग्रेसची टीका

केंद्राचे 36 मंत्री कश्मीरच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत, हे चिंतेचे कारण असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. तसेच कलम 370 हटवणे ही मोठी चूक असल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी ट्विटरवरून भाजपवर टीका केले आहे.

तिवारी यांनी ट्विटरवर म्हटले की, 36 केंद्रीय मंत्री कश्मीर दौर्‍यावर जाणार यामुळे भितीचे वातावरण निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. तसेच कलम 370 हटवणे ही मोठी चूक होती. त्यामुळे जी उपाययोजना केली होती त्याचे लगेच परिणाम दिसणार नाही असेही तिवारी म्हणाले.

36 Ministers running around J&K in 6 days is a sign of Panic not normalcy.Abrogating Article 370 was a blunder & no quick fixes will work

Humpty Dumpty sat on a wall,

Humpty Dumpty had a great fall;

All the king’s horses and all the king’s men Couldn’t put Humpty together again. pic.twitter.com/CaoBoztYSH

— Manish Tewari (@ManishTewari) January 16, 2020