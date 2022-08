आसाममध्ये 27 दिवसात 3 मदरसे जमिनदोस्त, दहशतवाद्यांशी संबंधानंतर कारवाई; शिक्षकासह 37 अटकेत

आसाममध्ये गेल्या महिनाभरापासून दहशतवाद्यांशी संबंधीत मदरशांवर कारवाई सुरू आहे. आज बोंगाईगाव जिल्ह्यातील (Bongaigaon District) कबितारीतील मरकजुल मा-आरिफ क्वारिया मदरशावर ( Markazul Ma-Arif Quariana Madrasa) बुलडोजर कारवाई करण्यात आली. शिक्षकाच्या अटकेनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेबरोबर संबंध असल्याप्रकरणी इमाम आणि मदरसा शिक्षकांसह 37 जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आसाम सरकारकडून बुलडोजर कारवाई करण्यात आलेला हा तिसरा मदरसा आहे. गेल्या 27 दिवसात 3 मदरशांवर कारवाई करण्यात आल्याने प्रचंड मोठी खळबळ माजली आहे.

मरकजुल मा-आरिफ क्वारिया मदरशावर बुलडोजर कारवाई करण्यापूर्वी मंगळवारी रात्री तो रिकामा करण्यात आला होता, त्यानंतर येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांमध्ये पाठवण्यात आले आहे. या मदरशावर कारवाई करण्यापूर्वी पोलिसांनी या मदरशाची चौकशी केली असता त्यांना बंदी घातलेल्या संघटनेतील काही व्यक्तींबरोबर संबंधित असलेली कागदपत्रे सापडली होती. या मदरशाचे संबंध हाफिजूर रहमानशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत असून काही दिवसांपूर्वी येथील एका व्यक्तीला दहशतवादी संघटनेबरोबर संबंध असल्याचे कारण देऊन अटक करण्यात आली होती.

This is the 3rd Madrasa demolished by the Assam government following arrests of 37 persons including Imam and Madrasa teachers linked with AQIS/ABT

#Demolition

AIUDF अध्यक्ष मोलाना बदरुद्दीने अजमल यांनी हे मदरसे गरीब मुलांना शिक्षण देण्याचे काम करत होते असा दावा केला आहे. 20-30 वर्ष पैसा गोळा केल्यानंतर हे मदरसे उभे राहिले होते, परंतु सरकारने एका दिवसात त्यावर बुलडोजर फिरवला. तसेच एखादा व्यक्ती दोषी असल्यास त्याला अटक करावी. मदरशांवर कारवाई करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

Assam | These Madrasas educate the poor. Several of these have been made after collection of money for 20-30 years. And they bulldoze them in a day: Maulana Badruddin Ajmal, AIUDF President on Assam Govt's bulldozer drive on Madrasas

