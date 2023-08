पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ला, चार चिनी व पाकिस्तानचे नऊ सैनिक ठार

पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान येथील ग्वादर भागात दहशतवाद्यांनी चीनी इंजिनिअर्सच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला केला. या हल्ल्यात चार चिनी नागरिकांसह तेरा जण ठार झाले. यात नऊ पाकिस्तानी सैनिकांचा देखील समावेश आहे. बलुच लिबरेशन आर्मी या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

Explosions and gunfire can be heard across the port city of Gwadar, where all roads remain closed for traffic. The attack on a convoy of Chinese engineers that started around 9:30am has continued for nearly two hours now. pic.twitter.com/X1Tm6kKyvc

