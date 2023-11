प्रवाशांनी खचाखच भरलेली बस पुलावरून रेल्वे ट्रॅकवर कोसळली; चौघांचा मृत्यू, अनेक जखमी

राजस्थानमधील दौसा येथे प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या बसचा भीषण अपघात झाला आहे. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस पुलावरून थेट रेल्वे ट्रॅकवर कोसळली. या भीषण अपघातामध्ये चार प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला असून 28 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारांसाठी तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींपैकी 7 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना जयपूरमधील सवाई मानसिंह रुग्णालयात रेफर करण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी मध्यरात्री सव्वा दोनच्या सुमारास राष्ट्रीय महामार्ग 21 वर बसचा अपघात झाला. अपघातग्रस्त बस हरिद्वारहून जयपूरच्या दिशेने निघाली होती. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस पुलाचे रेलिंग तोडून दिल्ली-जयपूर रेल्वे ट्रॅकवर पडली. या अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झाला असून 28 प्रवासी जखमी झाले आहेत.

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. पुलावरून पडल्याने बसचे मोठे नुकसान झाले असून घटनास्थळी प्रवाशांचे सामान विखूरले होते. जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे रुग्णालयात दाखल केले आहे, अशी माहिती दौसाचे डीएम कमर चौधरी यांनी दिली.

अप-डाऊन मार्गावरील वाहतूक बंद

दरम्यान, रेल्वे ट्रॅकवर बस पडल्याची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासनानेही घटनास्थळी धाव घेतली. यादरम्यान जयपूर-दिल्ली रेल्वे मार्गावरील अप आणि डाऊन मार्गावरील वाहतूकही बंद करण्यात आली. रेल्वेचे अधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाले असून अपघातामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला. यात दोन महिलांचा आणि दोन पुरुषांचा समावेश आहे.

