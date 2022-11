अबब ! महिलेच्या तोंडावाटे पोटात शिरला 4 फूट साप, डॉक्टरांना करावी लागली शस्त्रक्रिया

साप…असे नाव जरी ऐकले तरी अनेकांचा भितीने थरकाप उडतो. तो समोर आला तर काय होईल, याची कल्पनाही करवत नाही. सापांविषयी अनेक आश्चर्यकारक माहिती देणारे व्हिडियो सोशल मिडियावर व्हायरल होत असतात. नुकताच असाच सापाचा एक धक्कादायक व्हिडियो सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडियो पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

हा व्हिडियो रशियातील दागेस्तानमधील आहे. व्हिडियोच्या सुरुवातील असे दिसते की, ऑपरेशन थिएटरमध्ये एक महिला बेशुद्धावस्थेत पडली आहे. डॉक्टरांचे पथक तिच्याभोवती गोळा झाले आहे. हे पथक या महिलेच्या तोंडाची शस्त्रक्रिया करून तिच्या तोंडातून साप बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एक महिला डॉक्टर सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट बेशुद्ध पडलेल्या महिलेच्या तोंडात घालून सुमारे 4 फूट लांबीचा साप तिच्या तोंडावाटे बाहेर काढते. या प्रसंगात सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे महिलेच्या तोंडातून साप बाहेर पडताच डॉक्टरवर हल्ला करतो, मात्र डॉक्टर अतिशय सावधपणे स्वत:चा बचाव करतात. त्यामुळे सापाने केलेल्या हल्ल्यामुळे त्यांचा जीव वाचतो. ही महिला झोपेत असताना तिच्या तोंडात साप गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा व्हिडीओ जुना असल्याचं बोललं जात असलं, तरी पुन्हा एकदा तो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Medics pull 4ft snake from woman’s mouth after it slithered down there while she slept. pic.twitter.com/oHaJShZT3R

— Fascinating Facts (@FascinateFlix) November 12, 2022