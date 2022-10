अफगाणिस्तान हादरलं, काबुलमध्ये भीषण स्फोटात 53 ठार; मृतांमध्ये 46 महिला-मुलींचा समावेश

अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटांची मालिका सुरू झाली आहे. आज राजधानी काबुलमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटात 53 जणांचा मृत्यू झाला. यात 46 महिला आणि मुलींचा समावेश आहे.

अफगाणिस्तानमधील खामा प्रेसना या घटनेबाबत माहिती देताना सांगितले की, राजधानी काबुलच्या पश्चिमेला असणाऱ्या शाहिद मजारी रोडवरील पुल-ए-सुख्ता भागाजवळ हा स्फोट झाला. दुपारच्या सुमारास झालेल्या या स्फोटात 53 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

46 girls and women among 53 killed in Kabul classroom suicide bombing, reports AFP News Agency citing UN

