बँकॉकहून परतणाऱ्या प्रवाशाच्या बॅगेतून निघाले 48 साप, कस्टम अधिकाऱ्यांकडून अटक

मुंबई विमानतळावर एका प्रवाशाकडे 48 विषारी साप आणि इतर प्राणी सापडले आहेत. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. बँकॉकहून परतणाऱ्या या प्रवाशाकडून हे प्राणी सापडले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईत विमानतळावर एक प्रवासी बँकॉकहून परतला होता. या प्रवाशाक़डे पाहून कस्टमच्या एका अधिकाऱ्याला संशय आला. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी या प्रवाशाची बॅग तपासली. बॅग उघडल्यानंतर अधिकारी चकितच झाले. कारण या बॅगेत कपडे नव्हे तर प्राणी होते. त्यात साप, कासव आणि काही सरडे होते. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

आरोपीच्या बॅगेत सर्वात विषारी समजले जाणारे व्हायपर प्रजातीचे 46 साप, एशियन कासवं सापडले आहेत. त्यात दोन सापांना कोळी सारखी शेपटी आहे. या प्राण्यांची तस्करी केल्या प्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

On 01.06.2025, officers at CSMIA seized 3 Spider-Tailed Horned Vipers & 5 Asian Leaf Turtles (CITES Appendix-II), along with 44 Indonesian Pit Vipers, concealed in checked-in baggage. An Indian national arriving from Thailand was arrested. pic.twitter.com/C07R2Y58ZX

