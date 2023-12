केरळमध्ये भीषण अपघात; सबरीमालाला जाणाऱ्या भाविकांची बस आणि रिक्षाची धडक, 5 ठार

केरळच्या (Kerala) मलप्पुरममध्ये (Malappuram) भीषण अपघात झाला आहे. कर्नाटकहून (Karnataka) सबरीमाला (Sabarimala) भाविकांना घेऊन जाणारी बस आणि रिक्षाची जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातामध्ये रिक्षा चालकासह 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये रिक्षा चालकासह दोन महिला आणि दोन लहान मुलांचा समावेश आहे. या अपघातात काही जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

#WATCH | Malappuram, Kerala: Auto driver and 4 passengers of an auto died after the auto collided with a bus of Sabarimala pilgrims coming from Karnataka (15/12)

