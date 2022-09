बिहारचा वचपा मणिपूरमध्ये काढला, भाजपने जदयूचे 5 आमदार फोडले; नितीश कुमार यांना धक्का

बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी भारतीय जनता पक्षाला सत्तेतून बाहेरचा रस्ता दाखवत आरजेडीप्रणित महागठबंधनचे सरकार स्थापन केले. याचा वचपा आता भाजपने मणिपूरमध्ये काढला आहे. भाजपने जदयूचे पाच आमदार फोडले आहेत. यामुळे नितीश कुमार यांना धक्का बसला आहे.

भाजपचे फोडाफोडीचे राजकारण सुरुच आहे. महाराष्ट्रानंतर भाजपने दिल्लीला लक्ष्य केले होते. परंतु राजधानीमध्ये ऑपरेशन लोटस फेल गेल्यांनतर आता भाजपने मणिपूरकडे मोर्चा वळवला आहे. भाजपने जयदूचे आमदार फोडले आहेत. जदयूचे सहापैकी पाच आमदारांनी राज्यघटनेचे दहावे परिशिष्टनुसार (दहावी अनुसूची) भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. विधानसभेचे सचिव मेघजीत सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

Five JD(U) MLAs join ruling BJP in Manipur, says statement issued by state Assembly Secretary K Meghajit Singh. JD(U) had won six of 38 constituencies it had contested in assembly elections held in March this year.

