Pune -Nashik Highway Accident : कारने धडक दिल्याने 5 महिलांचा मृत्यू

पुणे-नाशिक महामार्गावर खेडजवळ एक अपघात झाला आहे. (Pune -Nashik Highway Accident ) या अपघातात 5 महिलांचा मृत्यू झाला आहे. ( Five women died in an accident ) खेडजवळ असलेल्या खरपुडी फाटा इथे हा अपघात झाला आहे. या रस्त्याने जाणाऱ्या एका चारचाकी गाडीने, रस्ता ओलांडत असलेल्या महिलांना धडक दिली होती. या धडकेत 5 जणींचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर 7 जणी जखमी झाल्याचे कळते आहे.

अपघातग्रस्त महिला अपघात स्थळापासून जवळच असलेल्या मंगल कार्यालयात स्वयंपाकाचे काम करण्यासाठी आल्या होत्या. मध्यरात्री काम संपल्यानंतर त्या पुण्याकडून येणाऱ्या बसमधून खरपुडी फाटा येथे उतरल्या होत्या. रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या मंगल कार्यालयात जाण्यासाठी या महिला रस्ता ओलांडत होत्या. त्याचवेळी हा अपघात झाला.

सोमवारी रात्रीच्या सुमारास पुण्याकडून नाशिककडे जाणाऱ्या मार्गावर हा अपघात झाला आहे. रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना झाल्याचे कळते आहे. चारचाकी गाडीने रस्ता ओलांडत असताना या महिलांना धडक दिली. यानंतर कारचालक वाहनासह तिथून पळून गेला. पोलिसी या वाहनचालकाचा शोध घेत आहेत.

Description – A group of women were hit by a car on Pune Nashik Highway, resulting in the death of five of them