तामिळनाडूत जमिनीखाली सापडला सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेले घंगाळ

उत्तर प्रदेशमध्ये तब्बल 160 किलो सोन्याचा खजिना सापडल्याची घटना ताजी असतानाच आता तामिळनाडूत जमिनीखालून सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेले घंगाळ सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. तिरुचीरापल्ली जिल्ह्यातील थिरुवानाईकवाल येथील अखिलांदेश्वरी जांबुकेश्वरार मंदिरात खोदकामाच्या वेळी ही नाणी सापडली आहेत. मंदिर प्रशासनाने ही नाणी पोलिसांच्या ताब्यात दिली आहेत.

Tamil Nadu: 505 gold coins weighing 1.716 kg found in a vessel during digging at Jambukeswarar Temple in Thiruvanaikaval, Tiruchirappalli district yesterday. Coins were later handed over to the police. pic.twitter.com/1zYHJZ2MLd

— ANI (@ANI) February 27, 2020