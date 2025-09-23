मांजरा प्रकल्पाची 6 वक्र दारे 3 मिटरने उघडली; मांजरा नदीपात्रात 49871.84 क्युसेक्स विसर्ग सुरू

सामना ऑनलाईन
|
rain-update-manjara-dam-increases-water-release-opens-6-gates-by-0-25-metre

मांजरा प्रकल्पाचे पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. ६ वक्र दरवाजे तब्बल ३ मिटरने उघडण्यात आलेली आहेत. ४९८७१.८४ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. यामुळे नदिकाठावरील गावांमधून पुराचे पाणी हाहाकार उडवणार असे दिसून येत आहे. नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मांजरा प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने मंगळवारी 8.00 वाजता गेट क्रमांक 1,2,3,4, 5 व 6 (हे 6 गेट) 0.25 मीटरने उचलण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत मांजरा प्रकल्पाच्या सांडव्याची 6 वक्रद्वारे (क्र. 1,2,3,4,5 व 6) 3.00 मीटरने चालू असून मांजरा नदीपात्रात 49871.84 क्युसेक्स (1412.40क्युमेक्स) इतका विसर्ग सूरू आहे. धरणामध्ये येणारी पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढवणे/कमी करणे बाबत निर्णय घेण्यात येईल. नदी काठावरील/ पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरीकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आधी पूल बांधा, मगच रस्ता बंद करा ! पूर्वेकडे जाण्यास मोठा फेरा मारावा लागणार; अंबरनाथच्या रेल्वे ट्रॅकशेजारील भिंतीचे काम करण्यास विरोध

जायकवाडीच्या आपात्कालीन 9 दरवाजांसह सर्व 27 दरवाजे 2 फुटांनी उघडले; 94 हजार 320 क्युसेकचा विसर्ग

धाराशिवमध्ये पूरस्थिती, खासदार ओमराजे निंबाळकरांनी आजी आणि नातवाची केली सुटका

बैलपोळा मिरवणुकीत डीजेच्या दणदणाटामुळे बैलही बेफाम, दोन लहान मुले जखमी

भाजपच्या वाचाळवीरांमुळे वातावरण दूषित; महाविकास आघाडीचा सांगलीत ‘महाराष्ट्र संस्कृती बचाव’ मोर्चा

अहिल्यानगर जिह्यात पावसाचे थैमान; सीनेला तिसऱ्यांदा पूर, नगर-कल्याण रोडवरील वाहतूक ठप्प, पुढील काही दिवस ‘यलो अलर्ट’

हनुमान मंदिरातील चौथऱ्यावर मांसाचे तुकडे! अहिल्यानगर तालुक्यातील सारोळा कासारमध्ये तणाव, पोलिसांसह रॅपिड ऍक्शन फोर्सची तुकडी दाखल

गरोदरपणात त्यांनी मला जेवण दिले नाही, मेकअपही करू दिला नाही; कुमार सानूच्या माजी पत्नीने केले धक्कादायक आरोप

लोखंडी कोयता, छर्ऱ्याची बंदूक घेत दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न; भाईगिरी करणाऱ्या युवकाला अटक