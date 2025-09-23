मांजरा प्रकल्पाची 6 वक्र दारे 3 मिटरने उघडली; मांजरा नदीपात्रात 49871.84 क्युसेक्स विसर्ग सुरू

मांजरा प्रकल्पाचे पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. ६ वक्र दरवाजे तब्बल ३ मिटरने उघडण्यात आलेली आहेत. ४९८७१.८४ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. यामुळे नदिकाठावरील गावांमधून पुराचे पाणी हाहाकार उडवणार असे दिसून येत आहे. नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मांजरा प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने मंगळवारी 8.00 वाजता गेट क्रमांक 1,2,3,4, 5 व 6 (हे 6 गेट) 0.25 मीटरने उचलण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत मांजरा प्रकल्पाच्या सांडव्याची 6 वक्रद्वारे (क्र. 1,2,3,4,5 व 6) 3.00 मीटरने चालू असून मांजरा नदीपात्रात 49871.84 क्युसेक्स (1412.40क्युमेक्स) इतका विसर्ग सूरू आहे. धरणामध्ये येणारी पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढवणे/कमी करणे बाबत निर्णय घेण्यात येईल. नदी काठावरील/ पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरीकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.