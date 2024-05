मुंबईतील धारावीत अग्नितांडव, लाकडी साहित्यामुळे आग वाढली, 6 जखमी

मुंबईतील धारावी येथे लाकडी साहित्याला लागलेल्या आगीने रौद्ररुप धारण केले. लाकडी साहित्य आणि फर्नीचर असल्याने आग झपाट्याने पसरली. या आगीत 6 जण जखमी झाले असून त्यांना सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहेत. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

धारावी परिसरातील काला किला येथील अशोक मिल कंपाऊंडमध्ये पहाटे 3.45 वाजण्याच्या सुमारास तीन मजली आणि चार मजली इमारतींमध्ये आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या घटनास्थळी असून आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही आग तीन आणि चार मजली इमारतींमध्ये लागली असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. लाकडी साहित्य आणि फर्नीचरमुळे आगीने रौद्ररुप धारण केले.

Mumbai, Maharashtra | 6 people injured in a fire broke out at Dharavi. 10 fire tenders reach the spot. Fire is confined to wooden material and furniture, in partly ground plus upper three floored and partly ground plus four floored structure: BMC

— ANI (@ANI) May 28, 2024