मुंबई मॅरेथॉन दरम्यान सात जणांना हार्ट अटॅक, कार्डियेक अरेस्टने एकाचा मृत्यू

मुंबई मॅरेथॉन दरम्यान सात जणांना हृदय विकाराचा झटका आलेला आहे. तर हृदयक्रिया बंद पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे.

Bombay Hospital PRO, #Mumbai: 64-year-old Gajanan Maljalkar died of cardiac arrest while running the Tata Mumbai Marathon today morning. He was declared brought dead. Total 7 people suffered heart attack during the run today. All 7 people are under treatment at the hospital.

— ANI (@ANI) January 19, 2020