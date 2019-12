रविवारी होणार राष्ट्रीय पुरस्कारांचे वितरण, अमिताभ बच्चन यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

चित्रपटसृष्टीत अत्यंत प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या 66व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आली होती. रविवारी या पुरस्कारांचा प्रदान सोहळा नवी दिल्ली येथे पार पडणार आहे. या सोहळ्यात बॉलिवूडचे शेहेनशाह अमिताभ बच्चन यांना 50 व्या दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

66th National Film Awards for 2018 is all set to take place in New Delhi on 23rd December, 2019. @SrBachchan to be honoured with 50th #DadasahebPhalkeAward.

— Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) December 21, 2019