संतापजनक! 20 वर्षीय तरुणाचा 70 वर्षीय महिलेवर बलात्कार

आंध्र प्रदेशमधील विजयवाडा येथे एका 20 वर्षीय तरुणाने 70 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. गोपी असे त्या तरुणाचे नाव असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

Vijayawada, AP | A 70-year-old woman was raped by a man namely Gopi aged 20. The man was in an inebriated state. The victim was taken to the hospital and doctors stated that her rib was broken during this incident. The accused is in our custody, soon we will register a case after…

— ANI (@ANI) April 8, 2023