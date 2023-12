हृदयद्रावक! लग्नाहून परतणाऱ्या कारचा भीषण अपघात, चिमुरड्यासह 8 वऱ्हाडी जिवंत जळाले

समृद्धी महामार्गावर झालेल्या भीषण बस अपघाताची पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशमधील बरेली-नैनिताल (Bareilly-Nainital highway) महामार्गावर झाली आहे. भोजीपुरा जवळ शनिवारी रात्री कार आणि ट्रकमध्ये जोरदार धडक झाली. अपघातानंतर मोठा स्फोट झाला आणि दोन्ही गाड्यांनी पेट घेतला. यात कारमधील 8 जण जिवंत जळाले आहेत. मृतांमध्ये एका चिमुरड्याचाही समावेश आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वहेडी पोलीस स्थानकांतर्गत येणाऱ्या नारायण नागला येथील रिहवासी फुरकान याने लग्नसमारंभाला जाण्यासाठी मारुती सुझुकी अर्टिगा ही गाडी बूक केली होती. लग्नसमारंभ आटोपून परत येत असताना बरेली-नैनिताल मार्गावरील भोजीपुरा जवळ टायर फुटल्याने चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार दुभाजकाला धडकून पलीकडच्या रोडवर गेली.

अनियंत्रित कार समोरून येणाऱ्या ट्रकला धडकली. समोरासमोर झालेल्या या अपघातानंतर कार आणि ट्रकला आग लागली. ट्रक चालकाने वेळीच बाहेर उडी घेतल्याने त्याचा जीव वाचला. मात्र कारचे दरवाजे आणि खिडक्यांच्या काचाही बंद असल्याने आतमधील प्रवाशांना बाहेर पडता आले नाही.

#WATCH | Bareilly, Uttar Pradesh: Bareilly SSP Ghule Sushil Chandrabhan says, “Near Bhojipura, an accident occurred on the highway… A car collided with a truck. The car got dragged and then caught fire… The car was centrally locked, hence the people inside the car lost their… pic.twitter.com/HtfUUB8bSK

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 10, 2023