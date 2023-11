Bandra Cylinder Blast – वांद्रे येथे गॅस सिलिंडरचा स्फोट; 8 जण होरपळले, 5 गंभीर

मुंबईतील वांद्रे भागामध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटामुळे लागलेल्या आगीमध्ये 8 जण होरपळले असून 5 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली असून अपघातात जखमी झालेल्यांना उपचारांसाठी भाभा रुग्णालयात (Bhabha Hospital, Bandra) दाखल करण्यात आले आहे. शनिवारी सकाळी 6 च्या सुमारास ही घटना घडल्याची माहिती मिळतेय.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वांद्रे येथील गजधर डॅम रोडवरील फिटर गल्लीमध्ये शनिवारी सकाळी ही दुर्घटना घडली. अचानक झालेल्या स्फोटामुळे संपूर्ण परिसर हादरला. गॅस सिलिंडरच्या स्फोटानंतर आग लागली. याची माहिती स्थानिकांनी अग्निशमन दलाला दिली. त्यानंतर अग्निशमन दलाने घटनास्थळी दाखल होत तासाभरात आग आटोक्यात आणली.

#UPDATE | A total of 8 people got injured after a fire broke out due to an LPG gas cylinder blast in the Bandra area of Mumbai. The injured have been admitted to Bhabha Hospital: BMC

— ANI (@ANI) November 18, 2023