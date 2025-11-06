हिंदुस्थान-पाकिस्तान संघर्षात आठ विमाने पाडली, मीच ते युद्ध थांबवले; ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा

जम्मू-कश्मीरच्या पहलगाममध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी 26 नागरिकांच्या निर्घृण हत्येनंतर हिंदुस्थानने ऑपरेशन सिंदूर राबवले. त्यात हिंदुस्थानने ७ मे रोजी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. पाकिस्तानने युद्धबंदीची मागणी केल्यानंतर चार दिवसांनी हे युद्ध थांबले आणि दोन्ही देशांनी युद्धबंदी जाहीर केली. त्यानंतर आपणच हे युद्ध थांबवले, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने करत आहेत. आतापर्यंत सुमारे 60 वेळा त्यांनी हा दावा केला आहे. हिंदुस्थानने अनेकदा त्यांचा दावा फेटाळून लावला आहे.

हिंदुस्थान-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान आठ विमाने पाडली गेल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. सुरुवातीला या संघर्षात पाच विमाने पाडल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्यानंतर या मुद्द्यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला धोरवर धरले होते. आपली पाच विमाने पडली काय, असा सवालही करण्यात आला. मात्र, मोदी सरकारने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा हिंदुस्थान- पाकिस्तान युद्ध आपल्या मध्यस्थीमुळेच थांबल्याचा दावा केला. तसेच या संघर्षात आठ विमाने पाडल्याचा दावाही केला आहे. आधी पाच विमाने आणि आता 8 विमाने पाडल्याचा दावा केल्याने ट्रम्प यांनी आपलाच आधीचा दावा बदलला आहे. तसेच कोसोव्हो-सर्बिया आणि काँगो-रवांडा युद्ध आपणच थांबवल्याचा दावा त्यांनी केला. हिंदुस्थानने ट्रम्प यांचा दावा नाकारला असून पाकिस्तानच्या विनंतीमुळेच युद्ध थांबवल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, ट्रम्प पुन्हा पुन्हा तोच दावा सातत्याने करत आहेत. सुमारे 60 वेळा त्यांनी हा दावा केला असून पाडलेल्या विमानांची संख्या 8 होती, असा नवी पुष्टीही त्याला जोडली आहे.

