ल्युडो खेळायला घेत नाही म्हणून छोट्या मुलाची बहीणींविरोधात तक्रार, पोलिसांकडून दखल

केरळमध्ये एका 8 वर्षाच्या मुलाने आपल्या बहीणींविरोधात तक्रार केली आहे. ल्युडो, चोर पोलीस खेळताना मला घेत नाही अशी तक्रार या मुलाने केली आहे. पोलिसांनीही त्याच्या तक्रारीची दखल घेत त्याच्या बहींणींना समज दिली आहे.

8-year-old boy in Kerala complains to police against sister, others for not allowing him to play ludo, police-robber games with them

