गुजरातमध्ये पुन्हा ड्रग्ज तस्करी, तब्बल 800 कोटींचे कोकेन जप्त

गुजरातमध्ये ड्रग्ज तस्करीचा गोरखधंदा सुस्साट सुरू असून कच्छ जिल्ह्यातील गांधीधाम येथे 80 किलोंचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहे. समुद्रकिनारी बेवारस अवस्थेमध्ये ड्रग्जचे पाकिटं आढळून आली असून ‘एफएसएस’च्या प्राथमिक तपासामध्ये हे कोकेन असल्याचे उघड झाले आहे.

कच्छ पूर्वचे पोलीस अधीक्षक सागर बागमार यांनी या कारवाईबाबत माहिती देताना सांगितले की, गांधीधामपासून 30 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या मिठी रोहर गावाच्या समुद्रकिनारी गस्त घालत असताना पोलिसांना संशयास्पद पाकिटं दिसली. काही पाकिटं किनाऱ्यावर तर काही समुद्रामध्ये तरंगत होती. पोलिसांनी जवळपास 80 पाकिटं जप्त केली असून यात प्रत्येकी 1 किलोप्रमाणे 80 किलो कोकेन असल्याचे फॉरेन्सिक अहवालानंतर स्पष्ट झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात याची किंमत 800 कोटी रुपये आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांचा शोध सुरू आहे.

#WATCH | Gujarat: Consignment of drugs recovered by Gujarat police from the Gandhidham-Kutch area. pic.twitter.com/dToS1VRvmU

— ANI (@ANI) September 28, 2023